Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 24 гру, 2020 15:25
wolt450 написав:
оновили ставки
по євро підняли в 5раз
нічого цікавого
они и по грн. подняли чуть-чуть, стало отличаться на 1и на 2 года
sergia
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:03
omb написав: slktym007
очередность любая, 2 сразу нельзя, сначало одну, все получили, потом другую
Если что
http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
Ничего подобного.
Мои в один заход получали и дебетку и кредитку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:15
ukrprom2014 написав:
Мои в один заход получали и дебетку и кредитку.
по 1 заявке кб упал на обе карты в итоге?
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:18
wtf написав:
по 1 заявке кб упал на обе карты в итоге?
Нет.
КБ падает (когда выводите) именно на ту карту, которой рассчитались за соответствующую покупку/оплату.
А начальные - 50 ка на дебитку, 100-ка на кредитку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:32
slktym007 написав:
Подскажите актуальный алгоритм получения карт с использованием рефок.
Читаете и выполняете:
MASolomko написав:
1) реферальная программа действует до конца этого года;
2) ликбез от банка
https://www.forward-bank.com/koko_kolo/
3) у многих форумчан в подписи есть реферальные ссылки, переходите по ним и подаёте заявку и ждёте звонка;
4) анкету заполняете либо по телефону, либо, если не заходите передавать свои данные, то в отделении или точке выдачи;
нетрудоустроенным карту не оформят даже с нулевым лимитом;
5) РД будет датой подписания договора или подачи заявки
6) при оформлении карты отказываемся от страховок (их две);
7) регистрируемся в интернет-банкинге, подключаем по карте SMS и в настройках приложения переходим на PUSH;
8) если налили кредитный лимит, это можно будет узнать при заполнении анкеты по телефону, то первую оплату делаем от 150 грн (или от 100 грн) за счёт кредитных средств, ждёте проводку и потом можно карту гасить — получите приветственный кешбек 100 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:46
ukrprom2014 написав:
Ничего подобного.
Мои в один заход получали и дебетку и кредитку.
и получат выплату за одну, отличный совет от балабола
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:54
Одночасно не можна,
так говорила менеджер в відділенні
greenozon
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:29
greenozon, в моём сообщении выше прочтите ликбез от банка, там по полочкам разложили как надо за один заход оформить две карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:34
MASolomko
вам пора йти менеджером в форвард!
ви більше знаєте ніж ті, хтоб мав ну точно бути обізнаним в цій тонкій справі
greenozon
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Додано: Чет 24 гру, 2020 20:42
greenozon написав:
вам пора йти менеджером в форвард!
Не всем доступни отделения, форвард ховаеться. Оформлял в представництви, весной. Там відразу покачала головою - ні - про кококредит і годі думати. Взяв дебетку - ціль була депики.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 ПоДаРуНоК кожному при оформленнi +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz
Goodman
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