|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:57
Goodman та он его работать туда отправлял)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2722
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:05
sergia написав:
стало отличаться на 1и на 2 года
Курс правильный, но пока это ниочем.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2326
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91913
|10921424
|
П'ят 25 гру, 2020 01:21
Adast
|
|18300
|2563315
|
Чет 24 гру, 2020 23:29
klug
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18967
|2677069
|
Чет 24 гру, 2020 23:23
klug
|