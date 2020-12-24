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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 20:57
Goodman та он его работать туда отправлял)
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:28
да, ждем реальных %
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:21
Раніше потрібно було діяти...можем ше довго чекати.
А звоюють Ковід так і не дочекаємся...прийде Європа з відємними процентними ставками.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:34
я например никуда не спешу
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:21
Ніякого кредитування в січні не буде. Якщо в банці є ліквідність то піднімати % за депо не буде. Нехай виносять до Сосіса до 12,5% і інших більш щедрих.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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