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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:40
Квесторе_поверніться ну так кредиты, чем-то гарантировать надо, не?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:53
СЭП 23/7 здесь на отправку работает?
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novichok
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:09
novichok написав:
СЭП 23/7 здесь на отправку работает?
Работает и на коко картах - бесплатен.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:26
novichok проверте на сайте новости, что там с сэпом
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2738
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 210 раз.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:21
Швидко літечко майне і зостаненться на кокодебіт тіко 10% і звичайно +15грн/щомісячно , якщо не виконувати умови:
3.1. При виконанні одного з показників за місяць:
- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.
PS Чтоби помнили!
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:13
novichok написав:
СЭП 23/7 здесь на отправку работает?
Не работает! (
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novichok
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:16
novichok написав: novichok написав:
СЭП 23/7 здесь на отправку работает?
Не работает! (
Сегодня на КЦ сказали, что платеж, инициированный на выходных, уйдет в 8-00 в понедельник.
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la9
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:17
Коллеги, а какие здесь лимиты на п2п? И есть ли разграничение на тянущий/толкающий?
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la9
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:45
Goodman написав:
Швидко літечко майне і зостаненться на кокодебіт тіко 10% і звичайно +15грн/щомісячно , якщо не виконувати умови:
3.1. При виконанні одного з показників за місяць:
- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.
PS Чтоби помнили!
Абонплата уже с первого числа вернётся?
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Adast
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Додано: Суб 26 гру, 2020 21:00
Adast написав:
Абонплата уже с первого числа вернётся?
в тарифах есть такой пункт, что мешает его применить? Просто праздники, лучше уж помнить, чтоби потом не било "откритий чудних"
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
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- Подякував: 670 раз.
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