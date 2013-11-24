на сегодняшний день установлены следующие лимиты на сумму и количество переводов (расходные и приходные операции) через интернет-сайт Банка/интернет-сайт партнера Банк/Интернет-банк Forward online:
- максимальная сумма одной операции, с учетом комиссии (при наличии) – 29 999 грн.,
- максимальная сумма операций за один месяц по одной карте, с учетом комиссии (при наличии) – 500 000 грн.,
- максимальное количество операций за один день по одной карте – 5 операций,
- максимальное количество операций за один месяц по одной карте – 25 расходных операций, 50 приходных операций.