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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4499450045014502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:24

  la9 написав:Коллеги, а какие здесь лимиты на п2п? И есть ли разграничение на тянущий/толкающий?

на сегодняшний день установлены следующие лимиты на сумму и количество переводов (расходные и приходные операции) через интернет-сайт Банка/интернет-сайт партнера Банк/Интернет-банк Forward online:

- максимальная сумма одной операции, с учетом комиссии (при наличии) – 29 999 грн.,

- максимальная сумма операций за один месяц по одной карте, с учетом комиссии (при наличии) – 500 000 грн.,

- максимальное количество операций за один день по одной карте – 5 операций,

- максимальное количество операций за один месяц по одной карте – 25 расходных операций, 50 приходных операций.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:34

  novichok написав:
  novichok написав:СЭП 23/7 здесь на отправку работает?

Не работает! (
значит ничего не поменялось, ну и балабол в очередной раз отличился :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:42

  novichok написав:
  la9 написав:Коллеги, а какие здесь лимиты на п2п? И есть ли разграничение на тянущий/толкающий?

на сегодняшний день установлены следующие лимиты на сумму и количество переводов (расходные и приходные операции) через интернет-сайт Банка/интернет-сайт партнера Банк/Интернет-банк Forward online:

- максимальная сумма одной операции, с учетом комиссии (при наличии) – 29 999 грн.,

- максимальная сумма операций за один месяц по одной карте, с учетом комиссии (при наличии) – 500 000 грн.,

- максимальное количество операций за один день по одной карте – 5 операций,

- максимальное количество операций за один месяц по одной карте – 25 расходных операций, 50 приходных операций.

+ в карму

А какие-нибудь из них могут увеличиваться через КЦ/приложение?
la9
 
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