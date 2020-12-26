Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 21:24
la9 написав:
Коллеги, а какие здесь лимиты на п2п? И есть ли разграничение на тянущий/толкающий?
на сегодняшний день установлены следующие лимиты на сумму и количество переводов (расходные и приходные операции) через интернет-сайт Банка/интернет-сайт партнера Банк/Интернет-банк Forward online:
- максимальная сумма одной операции, с учетом комиссии (при наличии) – 29 999 грн.,
- максимальная сумма операций за один месяц по одной карте, с учетом комиссии (при наличии) – 500 000 грн.,
- максимальное количество операций за один день по одной карте – 5 операций,
- максимальное количество операций за один месяц по одной карте – 25 расходных операций, 50 приходных операций.
novichok
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Додано: Суб 26 гру, 2020 21:34
novichok написав: novichok написав:
СЭП 23/7 здесь на отправку работает?
Не работает! (
значит ничего не поменялось, ну и балабол в очередной раз отличился
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Суб 26 гру, 2020 21:42
novichok написав: la9 написав:
Коллеги, а какие здесь лимиты на п2п? И есть ли разграничение на тянущий/толкающий?
на сегодняшний день установлены следующие лимиты на сумму и количество переводов (расходные и приходные операции) через интернет-сайт Банка/интернет-сайт партнера Банк/Интернет-банк Forward online:
- максимальная сумма одной операции, с учетом комиссии (при наличии) – 29 999 грн.,
- максимальная сумма операций за один месяц по одной карте, с учетом комиссии (при наличии) – 500 000 грн.,
- максимальное количество операций за один день по одной карте – 5 операций,
- максимальное количество операций за один месяц по одной карте – 25 расходных операций, 50 приходных операций.
+ в карму
А какие-нибудь из них могут увеличиваться через КЦ/приложение?
la9
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:07
Тягти свої кошти з кредитної (ймовірно з дебетної також, втім більше 15к зазвичай там не тримаю) КОКОхи можна лише до 50к (я їх менше ніж 4-ма сумами не тяг) на календарну добу, це виключино практичний досвід. У місячний ліміт досі не впирався, тому вважаю що він або досить значний, або його взагалі немає...
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(+50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (+50 грн),
КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або
всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:11
novichok написав: la9 написав:
Коллеги, а какие здесь лимиты на п2п? И есть ли разграничение на тянущий/толкающий?
на сегодняшний день установлены следующие лимиты на сумму и количество переводов (расходные и приходные операции) через интернет-сайт Банка/интернет-сайт партнера Банк/Интернет-банк Forward online:
- максимальная сумма одной операции, с учетом комиссии (при наличии) – 29 999 грн.,
- максимальная сумма операций за один месяц по одной карте, с учетом комиссии (при наличии) – 500 000 грн.,
- максимальное количество операций за один день по одной карте – 5 операций,
- максимальное количество операций за один месяц по одной карте – 25 расходных операций, 50 приходных операций.
Джерело інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:25
Квесторе_поверніться Приложение-связь с банк-задать вопро-получить ответ на мыло.
novichok
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:06
novichok странно что про 15к ни слова
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:34
Предоставляем Вам установленные ограничения по платежным картам Forward Bank на совершение p2p переводов:
- на одну операцию в размере 14 999 грн., - на сумму операций в сутки 50 000 грн. Следует заметить, ограничения на совершение p2p переводов установлены платежной системой и подать заявку на их изменение не предоставляется возможным.
J
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:37
J написав:
- на одну операцию в размере 14 999 грн.,
хм... интересно... так 14999 или 29999 одна операция?
Какой опыт есть?
la9
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:43
la9 написав: J написав:
- на одну операцию в размере 14 999 грн.,
хм... интересно... так 14999 или 29999 одна операция?
Какой опыт есть?
если карта другого банка то наверно возможно 29999
J
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