Тягти свої кошти з кредитної (ймовірно з дебетної також, втім більше 15к зазвичай там не тримаю) КОКОхи можна лише до 50к (я їх менше ніж 4-ма сумами не тяг) на календарну добу, це виключино практичний досвід. У місячний ліміт досі не впирався, тому вважаю що він або досить значний, або його взагалі немає...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
la9 написав:Коллеги, а какие здесь лимиты на п2п? И есть ли разграничение на тянущий/толкающий?
на сегодняшний день установлены следующие лимиты на сумму и количество переводов (расходные и приходные операции) через интернет-сайт Банка/интернет-сайт партнера Банк/Интернет-банк Forward online:
- максимальная сумма одной операции, с учетом комиссии (при наличии) – 29 999 грн.,
- максимальная сумма операций за один месяц по одной карте, с учетом комиссии (при наличии) – 500 000 грн.,
- максимальное количество операций за один день по одной карте – 5 операций,
- максимальное количество операций за один месяц по одной карте – 25 расходных операций, 50 приходных операций.
Джерело інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.