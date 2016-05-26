так форвард в приложухе сам пишет: превышен 14999
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:12
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:22
З банки хтось гонить недостовірну інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:23
Наконец-то в приложении появилась сумма для оплаты в льготном периоде. Ура, товарищи!
Наверное задолбались вводить имейлы по одной букве.
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