так форвард в приложухе сам пишет: превышен 14999
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:12
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:22
З банки хтось гонить недостовірну інфо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 27 гру, 2020 20:23
Наконец-то в приложении появилась сумма для оплаты в льготном периоде. Ура, товарищи!
Наверное задолбались вводить имейлы по одной букве.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Нед 27 гру, 2020 20:33
Причем указывает точную дату окончания грейса(РД), но мы ж помним, шо загасить нуна раньше на один опердн.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:52
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
согласен
тока у Алки, да и еще у кучи банок: до 15-го = по 18(19):00 рабочего 15-го
Причем, у Фарсика если РД=15е выпадает на нерабочий дн, то РД переносится вперед на след. рабочий. Только клиенту от этого ни холодно ни жарко, т.к. крайняя дата погашения все равно остается 14е из-за того, шо любой движняк по счету на выходных полюбэ проведся ток в след. рабочий
В отличие, от Универсала, например, де РД реально сдвигается на след. рабочий день.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 27 гру, 2020 23:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?
Додано: Нед 27 гру, 2020 23:14
Писали тут ранее, что Розеточное пойло проходило по категории "виномаркеты", все остальное - маркетплейсы.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|