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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4500450145024503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:12

  la9 написав:
  J написав:- на одну операцию в размере 14 999 грн.,

хм... интересно... так 14999 или 29999 одна операция?
Какой опыт есть?


так форвард в приложухе сам пишет: превышен 14999
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:22

  cohan написав:
  la9 написав:
  J написав:- на одну операцию в размере 14 999 грн.,

хм... интересно... так 14999 или 29999 одна операция?
Какой опыт есть?


так форвард в приложухе сам пишет: превышен 14999

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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:23

Наконец-то в приложении появилась сумма для оплаты в льготном периоде. Ура, товарищи! :)

Зображення

Наверное задолбались вводить имейлы по одной букве. :lol:
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:33

  Striker написав:Наконец-то в приложении появилась сумма для оплаты в льготном периоде. Ура, товарищи! :)

Зображення

Наверное задолбались вводить имейлы по одной букве. :lol:

Причем указывает точную дату окончания грейса(РД), но мы ж помним, шо загасить нуна раньше на один опердн. :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:52

  clientage написав:
  Striker написав:Наконец-то в приложении появилась сумма для оплаты в льготном периоде. Ура, товарищи! :)

Зображення

Наверное задолбались вводить имейлы по одной букве. :lol:

Причем указывает точную дату окончания грейса(РД), но мы ж помним, шо загасить нуна раньше на один опердн. :)

до 15-го = по 14-е
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  J написав:до 15-го = по 14-е

согласен
тока у Алки, да и еще у кучи банок: до 15-го = по 18(19):00 рабочего 15-го :)

Причем, у Фарсика если РД=15е выпадает на нерабочий дн, то РД переносится вперед на след. рабочий. Только клиенту от этого ни холодно ни жарко, т.к. крайняя дата погашения все равно остается 14е из-за того, шо любой движняк по счету на выходных полюбэ проведся ток в след. рабочий :idea:
В отличие, от Универсала, например, де РД реально сдвигается на след. рабочий день.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:14

  andreyiskra написав:Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?

Писали тут ранее, что Розеточное пойло проходило по категории "виномаркеты", все остальное - маркетплейсы.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 06:50

  andreyiskra написав:Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?

Виски, водка, вино, ром, коньяк... Пива не брал.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 07:35

  Fylhtq написав:
  andreyiskra написав:Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?

Виски, водка, вино, ром, коньяк... Пива не брал.

Холостяцкий НГ, раз шампусика нема?
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