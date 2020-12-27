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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4501450245034504

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:55

  swan forever написав:
  Fylhtq написав:
  andreyiskra написав:Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?

Виски, водка, вино, ром, коньяк... Пива не брал.

Холостяцкий НГ, раз шампусика нема?

Так Шампусик - это вино)
Fylhtq
 
Повідомлень: 149
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:23

  andreyiskra написав:Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?


просто шулер более высокого класса, такого только дубиной - отменяйте заказ
cohan
 
Повідомлень: 623
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Подякував: 44 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:38

Коллеги, а как быстро уходят сэпы из банка? Делал вчера пару мелких, для шаблона, и сегодня больше часа назад - в квитанциях штампика "проведено" еще нет...

На сэпы, часом, нет лимитов???

З.Ы. Вчерашние с Лутшего уже пришли.

З.Ы.З.Ы. Всё, пришли)
la9
 
Повідомлень: 1865
З нами з: 02.07.09
Подякував: 352 раз.
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