Так Шампусик - это вино)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 08:55
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:23
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:38
Коллеги, а как быстро уходят сэпы из банка? Делал вчера пару мелких, для шаблона, и сегодня больше часа назад - в квитанциях штампика "проведено" еще нет...
На сэпы, часом, нет лимитов???
З.Ы. Вчерашние с Лутшего уже пришли.
З.Ы.З.Ы. Всё, пришли)
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