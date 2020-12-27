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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:55

  swan forever написав:
  Fylhtq написав:
  andreyiskra написав:Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?

Виски, водка, вино, ром, коньяк... Пива не брал.

Холостяцкий НГ, раз шампусика нема?

Так Шампусик - это вино)
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:23

  andreyiskra написав:Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?


просто шулер более высокого класса, такого только дубиной - отменяйте заказ
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:38

Коллеги, а как быстро уходят сэпы из банка? Делал вчера пару мелких, для шаблона, и сегодня больше часа назад - в квитанциях штампика "проведено" еще нет...

На сэпы, часом, нет лимитов???

З.Ы. Вчерашние с Лутшего уже пришли.

З.Ы.З.Ы. Всё, пришли)
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:08

Кто знает подскажите, если Форвардовским додатком тянуть р2р, чтобы завтра 29 засчиталось на кредитку, то сегодня до скольки часов нужно сделать операцию?
joik
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  la9 написав:На сэпы, часом, нет лимитов???

Нема
на великі суми можуть спитати за док-ти
в мене спочатку питались, сканували, фін-монили, але потім все чін-чінарьом, більше не питались із того часу
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:17

  joik написав:Кто знает подскажите, если Форвардовским додатком тянуть р2р, чтобы завтра 29 засчиталось на кредитку, то сегодня до скольки часов нужно сделать операцию?

да после 18:00 тянулка может перестать работать вааще :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:31

  clientage написав:
  joik написав:Кто знает подскажите, если Форвардовским додатком тянуть р2р, чтобы завтра 29 засчиталось на кредитку, то сегодня до скольки часов нужно сделать операцию?

да после 18:00 тянулка может перестать работать вааще :mrgreen:

Тянул тянулкой в районе 23.00 - проводка сразу же. :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:35

  joik написав:Кто знает подскажите, если Форвардовским додатком тянуть р2р, чтобы завтра 29 засчиталось на кредитку, то сегодня до скольки часов нужно сделать операцию?

Если потянете таким образом как описали сегодня - то и зачислится еще сегодня. Платил так в районе 22 часов - все проходило тем же днем.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:07

Спасибо всем, структурирую!
joik
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