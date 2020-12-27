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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 08:55
swan forever написав: Fylhtq написав: andreyiskra написав:
Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?
Виски, водка, вино, ром, коньяк... Пива не брал.
Холостяцкий НГ, раз шампусика нема?
Так Шампусик - это вино)
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:23
andreyiskra написав:
Какого алкоголь прошел как виномаркет в розетке?
просто шулер более высокого класса, такого только дубиной - отменяйте заказ
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:38
Коллеги, а как быстро уходят сэпы из банка? Делал вчера пару мелких, для шаблона, и сегодня больше часа назад - в квитанциях штампика "проведено" еще нет...
На сэпы, часом, нет лимитов???
З.Ы. Вчерашние с Лутшего уже пришли.
З.Ы.З.Ы. Всё, пришли)
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la9
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:08
Кто знает подскажите, если Форвардовским додатком тянуть р2р, чтобы завтра 29 засчиталось на кредитку, то сегодня до скольки часов нужно сделать операцию?
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joik
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:11
la9 написав:
На сэпы, часом, нет лимитов???
Нема
на великі суми можуть спитати за док-ти
в мене спочатку питались, сканували, фін-монили, але потім все чін-чінарьом, більше не питались із того часу
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:17
joik написав:
Кто знает подскажите, если Форвардовским додатком тянуть р2р, чтобы завтра 29 засчиталось на кредитку, то сегодня до скольки часов нужно сделать операцию?
да после 18:00 тянулка может перестать работать вааще
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:31
clientage написав: joik написав:
Кто знает подскажите, если Форвардовским додатком тянуть р2р, чтобы завтра 29 засчиталось на кредитку, то сегодня до скольки часов нужно сделать операцию?
да после 18:00 тянулка может перестать работать вааще
Тянул тянулкой в районе 23.00 - проводка сразу же.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Додано: Пон 28 гру, 2020 16:35
joik написав:
Кто знает подскажите, если Форвардовским додатком тянуть р2р, чтобы завтра 29 засчиталось на кредитку, то сегодня до скольки часов нужно сделать операцию?
Если потянете таким образом как описали сегодня - то и зачислится еще сегодня. Платил так в районе 22 часов - все проходило тем же днем.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:07
Спасибо всем, структурирую!
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