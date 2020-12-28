Додано: Вів 29 гру, 2020 14:33

комиссия за обслуживание не активного счета(карточного)-50гр

в каких случаях начисляется?

и имеет ли банк право взять его из др.счета?

спасибо

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