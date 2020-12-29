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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4503450445054506>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:58

Позвонила робо-жінка
5% на купу карток із 12 січня 2020


цікаво що буде якщо б не дав згоду (нажати 1 в розмові)
закриють картки чи будуть діяти старі смачні %% :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:31

Отчитуюсь, вчера вечером 19.30 тянул р2р с Белочки на Фарсик в его приложении, проводка появилась сразу же на дебетной Коко, через 2 часа перекинул на кредитную Коко, думал что попал на технический овердрафт, но все нормально, загасился. Так что вечером Фарсик работает.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:42

joik ну вам так вроде и писали :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:Позвонила робо-жінка
5% на купу карток із 12 січня 2020


цікаво що буде якщо б не дав згоду (нажати 1 в розмові)
закриють картки чи будуть діяти старі смачні %% :)


Как-то было, что робо-звонок с предложением прервался, перезвонил на ГЛ, там сказали что все ок, учитывается только отказ (кнопка 2), всё остальное - считается согласием.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:14

  joik написав:Отчитуюсь, вчера вечером 19.30 тянул р2р с Белочки на Фарсик в его приложении, проводка появилась сразу же на дебетной Коко, через 2 часа перекинул на кредитную Коко, думал что попал на технический овердрафт, но все нормально, загасился. Так что вечером Фарсик работает.

А почему не потянуть сразу на кредитку?
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:16

  greenozon написав:Позвонила робо-жінка
5% на купу карток із 12 січня 2020


цікаво що буде якщо б не дав згоду (нажати 1 в розмові)
закриють картки чи будуть діяти старі смачні %% :)

А мне позвонила живая, рассказала про акцию с "кешбеком на депозиты". Сказала, что есть на сайте, сейчас неудобно проверять.

А вот кешбек за транзакции мне бы больше подошел
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 14:33

комиссия за обслуживание не активного счета(карточного)-50гр
в каких случаях начисляется?
и имеет ли банк право взять его из др.счета?
спасибо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:20

Кокошик. :lol:

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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:24

Striker там любой мастер)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:35

  Adast написав:
  joik написав:Отчитуюсь, вчера вечером 19.30 тянул р2р с Белочки на Фарсик в его приложении, проводка появилась сразу же на дебетной Коко, через 2 часа перекинул на кредитную Коко, думал что попал на технический овердрафт, но все нормально, загасился. Так что вечером Фарсик работает.

А почему не потянуть сразу на кредитку?


Нужно было еще на дебетке чутулю оставить до 15 000, а потом кредитку загасить!
joik
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