Позвонила робо-жінка
5% на купу карток із 12 січня 2020
цікаво що буде якщо б не дав згоду (нажати 1 в розмові)
закриють картки чи будуть діяти старі смачні %%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:58
Позвонила робо-жінка
5% на купу карток із 12 січня 2020
цікаво що буде якщо б не дав згоду (нажати 1 в розмові)
закриють картки чи будуть діяти старі смачні %%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:31
Отчитуюсь, вчера вечером 19.30 тянул р2р с Белочки на Фарсик в его приложении, проводка появилась сразу же на дебетной Коко, через 2 часа перекинул на кредитную Коко, думал что попал на технический овердрафт, но все нормально, загасился. Так что вечером Фарсик работает.
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:42
joik ну вам так вроде и писали
Кешбечные карты!
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как-то было, что робо-звонок с предложением прервался, перезвонил на ГЛ, там сказали что все ок, учитывается только отказ (кнопка 2), всё остальное - считается согласием.
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:14
А почему не потянуть сразу на кредитку?
Додано: Вів 29 гру, 2020 13:16
А мне позвонила живая, рассказала про акцию с "кешбеком на депозиты". Сказала, что есть на сайте, сейчас неудобно проверять.
А вот кешбек за транзакции мне бы больше подошел
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:33
комиссия за обслуживание не активного счета(карточного)-50гр
в каких случаях начисляется?
и имеет ли банк право взять его из др.счета?
спасибо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:20
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:24
Striker там любой мастер)
Кешбечные карты!
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:35
Нужно было еще на дебетке чутулю оставить до 15 000, а потом кредитку загасить!
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