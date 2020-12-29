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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:02
joik написав:
Нужно было еще на дебетке чутулю оставить до 15 000, а потом кредитку загасить!
Вы не боитесь выйти за 15к по их проводкам?)
Я эту сумму уже лишний раз боюсь трогать)
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