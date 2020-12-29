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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4503450445054506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:02

  joik написав:Нужно было еще на дебетке чутулю оставить до 15 000, а потом кредитку загасить!

Вы не боитесь выйти за 15к по их проводкам?)
Я эту сумму уже лишний раз боюсь трогать)
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:07

Adast возможно там было погашение частичное...и чтоб 2 раза не тянуть
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2753
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:26

  хуторянка написав:комиссия за обслуживание не активного счета(карточного)-50гр
в каких случаях начисляется?
и имеет ли банк право взять его из др.счета?
спасибо

>6 месяцев нет операций.
С другого не имеет.
Берут только остаток (если есть) с этого. Если нет - ничего не берут.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2351
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