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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:02
joik написав:
Нужно было еще на дебетке чутулю оставить до 15 000, а потом кредитку загасить!
Вы не боитесь выйти за 15к по их проводкам?)
Я эту сумму уже лишний раз боюсь трогать)
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:07
Adast возможно там было погашение частичное...и чтоб 2 раза не тянуть
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:26
хуторянка написав:
комиссия за обслуживание не активного счета(карточного)-50гр
в каких случаях начисляется?
и имеет ли банк право взять его из др.счета?
спасибо
>6 месяцев нет операций.
С другого не имеет.
Берут только остаток (если есть) с этого. Если нет - ничего не берут.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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