|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:02
joik написав:
Нужно было еще на дебетке чутулю оставить до 15 000, а потом кредитку загасить!
Вы не боитесь выйти за 15к по их проводкам?)
Я эту сумму уже лишний раз боюсь трогать)
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 275
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:07
Adast возможно там было погашение частичное...и чтоб 2 раза не тянуть
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:26
хуторянка написав:
комиссия за обслуживание не активного счета(карточного)-50гр
в каких случаях начисляется?
и имеет ли банк право взять его из др.счета?
спасибо
>6 месяцев нет операций.
С другого не имеет.
Берут только остаток (если есть) с этого. Если нет - ничего не берут.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2353
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 22:37
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, СЭП с КоКо Дебетки бесплатный? Как быстро заходит на карту Мони или Таса?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:21
_PORT_UA написав:
СЭП с КоКо Дебетки бесплатный? Как быстро заходит на карту Мони или Таса?
Да, сэп с дебетки - бесплатный. Доходит за пару часов в опервремя
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5049
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:32
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, СЭП с КоКо Дебетки бесплатный? Как быстро заходит на карту Мони или Таса?
На Моню можно и р2р кинуть, если сумма не слишком большая.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1330
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
MTB BANK
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
|609
|198279
|
Сер 30 гру, 2020 00:34
cohan
|
|92060
|10938667
|
Сер 30 гру, 2020 00:18
cohan
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6663
|1496512
|
Вів 29 гру, 2020 23:57
cohan
|