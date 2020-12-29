Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, СЭП с КоКо Дебетки бесплатный? Как быстро заходит на карту Мони или Таса?
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Goodman написав:Швидко літечко майне і зостаненться на кокодебіт тіко 10% і звичайно +15грн/щомісячно , якщо не виконувати умови: 3.1. При виконанні одного з показників за місяць: - не менше 10 безготівкових операцій; - покупок на суму від 3тис.грн.; - залишок коштів від 1тис.грн. PS Чтоби помнили!
Абонплата уже с первого числа вернётся?
Продлили безабонплатность https://www.forward-bank.com/about/acti ... y/2020/12/КОКО_free.pdf Акція «КОКО free» — комісія за обслуговування іменної/не іменної дебетової КОКО КАРД, яка передбачена чинними тарифами по продукту, не утримуватиметься в період проведення акції.
Акція діє з 01.01.2021 р. по 28.02.2021 р. (включно).