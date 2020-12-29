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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4503450445054506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:02

  joik написав:Нужно было еще на дебетке чутулю оставить до 15 000, а потом кредитку загасить!

Вы не боитесь выйти за 15к по их проводкам?)
Я эту сумму уже лишний раз боюсь трогать)
Adast
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:07

Adast возможно там было погашение частичное...и чтоб 2 раза не тянуть
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:26

  хуторянка написав:комиссия за обслуживание не активного счета(карточного)-50гр
в каких случаях начисляется?
и имеет ли банк право взять его из др.счета?
спасибо

>6 месяцев нет операций.
С другого не имеет.
Берут только остаток (если есть) с этого. Если нет - ничего не берут.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, СЭП с КоКо Дебетки бесплатный? Как быстро заходит на карту Мони или Таса?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:21

  _PORT_UA написав:СЭП с КоКо Дебетки бесплатный? Как быстро заходит на карту Мони или Таса?

Да, сэп с дебетки - бесплатный. Доходит за пару часов в опервремя
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:32

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, СЭП с КоКо Дебетки бесплатный? Как быстро заходит на карту Мони или Таса?

На Моню можно и р2р кинуть, если сумма не слишком большая.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:41

  Adast написав:
  Goodman написав:Швидко літечко майне і зостаненться на кокодебіт тіко 10% і звичайно +15грн/щомісячно , якщо не виконувати умови:
3.1. При виконанні одного з показників за місяць:
- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.
PS Чтоби помнили!

Абонплата уже с первого числа вернётся?


Продлили безабонплатность
https://www.forward-bank.com/about/acti ... y/2020/12/КОКО_free.pdf
Акція «КОКО free» — комісія за обслуговування іменної/не іменної дебетової КОКО КАРД, яка передбачена чинними тарифами по продукту, не утримуватиметься в період проведення акції.

Акція діє з 01.01.2021 р. по 28.02.2021 р. (включно).
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