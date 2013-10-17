Додано: Сер 30 гру, 2020 14:18

pontardawe88 написав: ingtrans написав: pontardawe88 написав: Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать

Вот за это незнание и нежелание знать Вы и заплатили. Есть банки, у которых таких ситуаций не бывает (например, Приват, monobank, A-Банк). Там можете спокойно платить, как только сумма увеличиться, а в большинстве банков не всё так очевидно. Вот за это незнание и нежелание знать Вы и заплатили. Есть банки, у которых таких ситуаций не бывает (например, Приват, monobank, A-Банк). Там можете спокойно платить, как только сумма увеличиться, а в большинстве банков не всё так очевидно.

Что значит нежелание знать? Есть условия с которыми я ознакомился.Ни про какие технические овердрафты нигде ничего не написано.Я что должен догадываться о том,о чем я не имею нималейшего представления? Я когда нажимал кнопочки в смартфоне было четко написано:КОМИССИЯ ОТУТСТВУЕТ.После этого я отправил платеж. Что значит нежелание знать? Есть условия с которыми я ознакомился.Ни про какие технические овердрафты нигде ничего не написано.Я что должен догадываться о том,о чем я не имею нималейшего представления? Я когда нажимал кнопочки в смартфоне было четко написано:КОМИССИЯ ОТУТСТВУЕТ.После этого я отправил платеж.

Вы тарифы внимательно читали? Там про теховер пишут. И как бы даже если вы про это не прочили но подписали договор (или как сейчас можно - заяву про приеднання до договоу, висящем где-то на сайте) - то юридически считается, что банк Вас со всеми условиями ознакомил.Идем дальше - банк вам честно написал, что нет комиссии. Но нет комиссии именно ЗА ПЕРЕВОД, который вы совершили. Если при этом возникает еще какая-то комиссия предусмотренная тарифами (с которыми как мы помним юридически Вы знакомы, даже если их не читали) - то о нет не сообщают - вы на ее списание дали согласие подписал "заяву про приеднання до договору" (или аналогичный документ).Как-то так...