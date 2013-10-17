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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4504450545064507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pontardawe88 написав:Если мне не вернут непонятно за что снятые деньги(сумма небольшая,но это принцип),мы после окончания депозитов с вашим банком прощаемся навсегда.

В целом понятно за что. Видеть на счету еще не значит, что они там есть. Зависит от того, как переводили на карту и как оплачивали. Оплачивали-то, видимо, переводом по реквизитам, а как переводили себе на карту?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:33

pontardawe88 погуглите что такое "технический овердрафт". Вы к сожалению попали на него. И действия банка в этом случае вполне адекватные. Вряд ли Вам в этой ситуации что-либо вернут
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:а как переводили себе на карту?

Там переводили похоже не себе. Автор пишет: "на мою коко кредитную карту было переведено" - о себе обычно так не пишут. То есть похоже переведено не ним самим. Но сути это не меняет - тех.овер он такой - жОсткий :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:37

ingtrans Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать.У меня другая профессия. Я зашел в приложение,увидел на своем счету деньги и их перевел.
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:38

Flamingo Моя жена с монобанка перевела мне и что? Факт тот,что они появились у меня на счете в форварде.
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pontardawe88 написав:Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать

Вот за это незнание и нежелание знать Вы и заплатили. Есть банки, у которых таких ситуаций не бывает (например, Приват, monobank, A-Банк). Там можете спокойно платить, как только сумма увеличиться, а в большинстве банков не всё так очевидно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:49

  ingtrans написав:
  pontardawe88 написав:Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать

Вот за это незнание и нежелание знать Вы и заплатили. Есть банки, у которых таких ситуаций не бывает (например, Приват, monobank, A-Банк). Там можете спокойно платить, как только сумма увеличиться, а в большинстве банков не всё так очевидно.

Так и будет конечно,я сразу об этом написал. Понятно,что сумма небольшая,но меня никто не предупредил и это выглядит как мошенничиство.Я бы тогда день подождал и потом перевел.Или как то в приложении это отобразить надо было,что будет комиссия. Почему я должен на ровном месте подарить это банку,а не потратить на своего ребенка
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:57

  ingtrans написав:
  pontardawe88 написав:Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать

Вот за это незнание и нежелание знать Вы и заплатили. Есть банки, у которых таких ситуаций не бывает (например, Приват, monobank, A-Банк). Там можете спокойно платить, как только сумма увеличиться, а в большинстве банков не всё так очевидно.

Что значит нежелание знать? Есть условия с которыми я ознакомился.Ни про какие технические овердрафты нигде ничего не написано.Я что должен догадываться о том,о чем я не имею нималейшего представления? Я когда нажимал кнопочки в смартфоне было четко написано:КОМИССИЯ ОТУТСТВУЕТ.После этого я отправил платеж.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:18

  pontardawe88 написав:
  ingtrans написав:
  pontardawe88 написав:Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать

Вот за это незнание и нежелание знать Вы и заплатили. Есть банки, у которых таких ситуаций не бывает (например, Приват, monobank, A-Банк). Там можете спокойно платить, как только сумма увеличиться, а в большинстве банков не всё так очевидно.

Что значит нежелание знать? Есть условия с которыми я ознакомился.Ни про какие технические овердрафты нигде ничего не написано.Я что должен догадываться о том,о чем я не имею нималейшего представления? Я когда нажимал кнопочки в смартфоне было четко написано:КОМИССИЯ ОТУТСТВУЕТ.После этого я отправил платеж.

Вы тарифы внимательно читали? Там про теховер пишут. И как бы даже если вы про это не прочили но подписали договор (или как сейчас можно - заяву про приеднання до договоу, висящем где-то на сайте) - то юридически считается, что банк Вас со всеми условиями ознакомил.

Идем дальше - банк вам честно написал, что нет комиссии. Но нет комиссии именно ЗА ПЕРЕВОД, который вы совершили. Если при этом возникает еще какая-то комиссия предусмотренная тарифами (с которыми как мы помним юридически Вы знакомы, даже если их не читали) - то о нет не сообщают - вы на ее списание дали согласие подписал "заяву про приеднання до договору" (или аналогичный документ).

Как-то так... :cry:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хотя я вот честно говоря не помню, чтобы Форвард был в злостных банках "жарящих за теховер". Вы пробовали обращаться в поддержку чтобы Вам там пояснили за что комиссия. Мож это у Вас что другое?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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