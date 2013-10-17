pontardawe88 написав:Если мне не вернут непонятно за что снятые деньги(сумма небольшая,но это принцип),мы после окончания депозитов с вашим банком прощаемся навсегда.
В целом понятно за что. Видеть на счету еще не значит, что они там есть. Зависит от того, как переводили на карту и как оплачивали. Оплачивали-то, видимо, переводом по реквизитам, а как переводили себе на карту?
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
Там переводили похоже не себе. Автор пишет: "на мою коко кредитную карту было переведено" - о себе обычно так не пишут. То есть похоже переведено не ним самим. Но сути это не меняет - тех.овер он такой - жОсткий
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
pontardawe88 написав:Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать
Вот за это незнание и нежелание знать Вы и заплатили. Есть банки, у которых таких ситуаций не бывает (например, Приват, monobank, A-Банк). Там можете спокойно платить, как только сумма увеличиться, а в большинстве банков не всё так очевидно.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
pontardawe88 написав:Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать
Вот за это незнание и нежелание знать Вы и заплатили. Есть банки, у которых таких ситуаций не бывает (например, Приват, monobank, A-Банк). Там можете спокойно платить, как только сумма увеличиться, а в большинстве банков не всё так очевидно.
Так и будет конечно,я сразу об этом написал. Понятно,что сумма небольшая,но меня никто не предупредил и это выглядит как мошенничиство.Я бы тогда день подождал и потом перевел.Или как то в приложении это отобразить надо было,что будет комиссия. Почему я должен на ровном месте подарить это банку,а не потратить на своего ребенка
pontardawe88 написав:Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать
Вот за это незнание и нежелание знать Вы и заплатили. Есть банки, у которых таких ситуаций не бывает (например, Приват, monobank, A-Банк). Там можете спокойно платить, как только сумма увеличиться, а в большинстве банков не всё так очевидно.
Что значит нежелание знать? Есть условия с которыми я ознакомился.Ни про какие технические овердрафты нигде ничего не написано.Я что должен догадываться о том,о чем я не имею нималейшего представления? Я когда нажимал кнопочки в смартфоне было четко написано:КОМИССИЯ ОТУТСТВУЕТ.После этого я отправил платеж.
pontardawe88 написав:Я ничего не знаю про овердравты и не должен знать
Вот за это незнание и нежелание знать Вы и заплатили. Есть банки, у которых таких ситуаций не бывает (например, Приват, monobank, A-Банк). Там можете спокойно платить, как только сумма увеличиться, а в большинстве банков не всё так очевидно.
Что значит нежелание знать? Есть условия с которыми я ознакомился.Ни про какие технические овердрафты нигде ничего не написано.Я что должен догадываться о том,о чем я не имею нималейшего представления? Я когда нажимал кнопочки в смартфоне было четко написано:КОМИССИЯ ОТУТСТВУЕТ.После этого я отправил платеж.
Вы тарифы внимательно читали? Там про теховер пишут. И как бы даже если вы про это не прочили но подписали договор (или как сейчас можно - заяву про приеднання до договоу, висящем где-то на сайте) - то юридически считается, что банк Вас со всеми условиями ознакомил.
Идем дальше - банк вам честно написал, что нет комиссии. Но нет комиссии именно ЗА ПЕРЕВОД, который вы совершили. Если при этом возникает еще какая-то комиссия предусмотренная тарифами (с которыми как мы помним юридически Вы знакомы, даже если их не читали) - то о нет не сообщают - вы на ее списание дали согласие подписал "заяву про приеднання до договору" (или аналогичный документ).
Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0