Додано: Сер 30 гру, 2020 15:34

Это норм,что в приложении СЭП платеж стоит в статусе Ожидает уже полчаса? Если я повторю платеж, то сумма заново снимется или это означает,что могу повторно отправить платеж?

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