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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:28
pontardawe88 написав:
на мою коко кредитную карту было переведено
Нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места
Нужно знать р2р-Регламент на "толкнуть из др. банка" и "стянуть из Фарсика".
Нужно знать Регламент на "отправить из Фарса СЭПом" или "р2р-токнуть из Фарса".
И это простейшая финграмотность современного чела, всего то
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 30 гру, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:33
clientage написав: pontardawe88 написав:
на мою коко кредитную карту было переведено
нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места
С другой стороны, если деньгами клиент не может пользоваться, банк мог бы и не показывать их в наличии?
Иначе это подстава - денег нет, но воспользоваться ими можешь, типа в кредит.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:35
vano80 написав: clientage написав: pontardawe88 написав:
на мою коко кредитную карту было переведено
нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места
С другой стороны, если деньгами клиент не может пользоваться, банк мог бы и не показывать их в наличии?
Иначе это подстава - денег нет, но воспользоваться ими можешь, типа в кредит.
Эти дЭнгЫ были, но для оплаты товара картой в магазе они были, без овера!
А вот для р2р-перевода под вопросом. А для СЭПа вааще не ушло бы.
Три ситуэшн, и ни одна не отображается в ИБ, а я их вижу.
Ужас-ужас
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:03
pontardawe88 написав:
Я что должен догадываться о том,о чем я не имею нималейшего представления?
Почитайте сказку viewtopic.php?p=4892693#p4892693
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:34
Это норм,что в приложении СЭП платеж стоит в статусе Ожидает уже полчаса? Если я повторю платеж, то сумма заново снимется или это означает,что могу повторно отправить платеж?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:55
pontardawe88 написав:Flamingo
Моя жена с монобанка перевела мне и что? Факт тот,что они появились у меня на счете в форварде.
А что моно выпускает 200 тыс в день преводы с карты на карту?
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