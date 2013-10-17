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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4505450645074508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pontardawe88 написав:на мою коко кредитную карту было переведено

Нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места
Нужно знать р2р-Регламент на "толкнуть из др. банка" и "стянуть из Фарсика".
Нужно знать Регламент на "отправить из Фарса СЭПом" или "р2р-токнуть из Фарса".
И это простейшая финграмотность современного чела, всего то 8)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 30 гру, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:33

  clientage написав:
  pontardawe88 написав:на мою коко кредитную карту было переведено

нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места


С другой стороны, если деньгами клиент не может пользоваться, банк мог бы и не показывать их в наличии?
Иначе это подстава - денег нет, но воспользоваться ими можешь, типа в кредит.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:35

  vano80 написав:
  clientage написав:
  pontardawe88 написав:на мою коко кредитную карту было переведено

нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места


С другой стороны, если деньгами клиент не может пользоваться, банк мог бы и не показывать их в наличии?
Иначе это подстава - денег нет, но воспользоваться ими можешь, типа в кредит.

Эти дЭнгЫ были, но для оплаты товара картой в магазе они были, без овера!
А вот для р2р-перевода под вопросом. А для СЭПа вааще не ушло бы.
Три ситуэшн, и ни одна не отображается в ИБ, а я их вижу.
Ужас-ужас :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pontardawe88 написав:Я что должен догадываться о том,о чем я не имею нималейшего представления?
Почитайте сказку viewtopic.php?p=4892693#p4892693 :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Это норм,что в приложении СЭП платеж стоит в статусе Ожидает уже полчаса? Если я повторю платеж, то сумма заново снимется или это означает,что могу повторно отправить платеж?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:55

  pontardawe88 написав:Flamingo Моя жена с монобанка перевела мне и что? Факт тот,что они появились у меня на счете в форварде.


А что моно выпускает 200 тыс в день преводы с карты на карту?
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