|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:28
pontardawe88 написав:
на мою коко кредитную карту было переведено
Нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места
Нужно знать р2р-Регламент на "толкнуть из др. банка" и "стянуть из Фарсика".
Нужно знать Регламент на "отправить из Фарса СЭПом" или "р2р-токнуть из Фарса".
И это простейшая финграмотность современного чела, всего то
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 30 гру, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33333
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2639 раз.
- Подякували: 3926 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:33
clientage написав: pontardawe88 написав:
на мою коко кредитную карту было переведено
нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места
С другой стороны, если деньгами клиент не может пользоваться, банк мог бы и не показывать их в наличии?
Иначе это подстава - денег нет, но воспользоваться ими можешь, типа в кредит.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1940
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:35
vano80 написав: clientage написав: pontardawe88 написав:
на мою коко кредитную карту было переведено
нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места
С другой стороны, если деньгами клиент не может пользоваться, банк мог бы и не показывать их в наличии?
Иначе это подстава - денег нет, но воспользоваться ими можешь, типа в кредит.
Эти дЭнгЫ были, но для оплаты товара картой в магазе они были, без овера!
А вот для р2р-перевода под вопросом. А для СЭПа вааще не ушло бы.
Три ситуэшн, и ни одна не отображается в ИБ, а я их вижу.
Ужас-ужас
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33333
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2639 раз.
- Подякували: 3926 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:03
pontardawe88 написав:
Я что должен догадываться о том,о чем я не имею нималейшего представления?
Почитайте сказку viewtopic.php?p=4892693#p4892693
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2816
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:34
Это норм,что в приложении СЭП платеж стоит в статусе Ожидает уже полчаса? Если я повторю платеж, то сумма заново снимется или это означает,что могу повторно отправить платеж?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:55
pontardawe88 написав:Flamingo
Моя жена с монобанка перевела мне и что? Факт тот,что они появились у меня на счете в форварде.
А что моно выпускает 200 тыс в день преводы с карты на карту?
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3350
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:15
С монобанка 3*60+20=200.И еще раз повторю я не должен разбираться в СЭПах или еще в каких-нибудь хренепах.Я захожу в приложение,вижу деньги и перевожу их.Откуда я должен знать будет там технический или хренический овердрафт или не будет?Меня возмущает,что в приложении ни слова не было сказано,что у вас будет какой то там технический овердрафт и с вас снимут такую то сумму.Я должен был быть предупрежден? Вообще логики комментаторов некоторых не понимаю
-
pontardawe88
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 14.03.11
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:21
Приветствую! Примите в ряд обладателей Кококард кредитка. Будут ? чайника - не судите строго.
Оформлена по рефке уважаемого MUSTBE, я думаю это правильно.
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1397
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 350 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:25
pontardawe88 написав:
Вообще логики комментаторов некоторых не понимаю
Вам там ссылку на сказку давали. Вы ее прочли? Там доступно в принципе все написано. Я в свое время старался
. Ну а относительно Вашего не понимания логики комментаторов - просто завсегдатаям форума тоже не понятно как можно быть таким беспечным пользователем банковских продуктов. Если кратко - ИМХО в данной ситуации не правы именно Вы, хотя бы в своем невежестве в финансовых вопросах, из-за которого и пострадали. Но Вы вместо того чтобы понять где Вы именно ошиблись - пытаетесь свою вину возложить на банк. Думаю Вам на форуме будет довольно сложно найти достаточно много форумчан, которые разделят Вашу точку зрения. Но даже если Вы таких обнаружите - ситуацию это не изменит
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5431
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 1280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:38
pontardawe88 написав:
Вообще логики комментаторов некоторых не понимаю
Вы должны были изучить ДКБО, вы подписали согласие на выполнение его условий.
Требуйте от банки указание пуКов ДКБО
в соответствии с которыми и произошло удержание начислений.
Вас банка обслуживает не в соответствии с картинкой на экране вашей мабилы, а в соответствии с ДКБО. Можно (попробовать) оспорить "картинку" и пункт ДКБО
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33333
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2639 раз.
- Подякували: 3926 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, melkh
, tarasum
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|9568
|
|
|92061
|10943701
|
|
|2568
|96870
|
|