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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4506450745084509>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pontardawe88 написав:на мою коко кредитную карту было переведено

Нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места
Нужно знать р2р-Регламент на "толкнуть из др. банка" и "стянуть из Фарсика".
Нужно знать Регламент на "отправить из Фарса СЭПом" или "р2р-токнуть из Фарса".
И это простейшая финграмотность современного чела, всего то 8)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 30 гру, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:33

  clientage написав:
  pontardawe88 написав:на мою коко кредитную карту было переведено

нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места


С другой стороны, если деньгами клиент не может пользоваться, банк мог бы и не показывать их в наличии?
Иначе это подстава - денег нет, но воспользоваться ими можешь, типа в кредит.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:35

  vano80 написав:
  clientage написав:
  pontardawe88 написав:на мою коко кредитную карту было переведено

нужно различать "деньги на карте" и "деньги на картсчете" и все сразу станет на свои места


С другой стороны, если деньгами клиент не может пользоваться, банк мог бы и не показывать их в наличии?
Иначе это подстава - денег нет, но воспользоваться ими можешь, типа в кредит.

Эти дЭнгЫ были, но для оплаты товара картой в магазе они были, без овера!
А вот для р2р-перевода под вопросом. А для СЭПа вааще не ушло бы.
Три ситуэшн, и ни одна не отображается в ИБ, а я их вижу.
Ужас-ужас :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pontardawe88 написав:Я что должен догадываться о том,о чем я не имею нималейшего представления?
Почитайте сказку viewtopic.php?p=4892693#p4892693 :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Это норм,что в приложении СЭП платеж стоит в статусе Ожидает уже полчаса? Если я повторю платеж, то сумма заново снимется или это означает,что могу повторно отправить платеж?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:55

  pontardawe88 написав:Flamingo Моя жена с монобанка перевела мне и что? Факт тот,что они появились у меня на счете в форварде.


А что моно выпускает 200 тыс в день преводы с карты на карту?
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

С монобанка 3*60+20=200.И еще раз повторю я не должен разбираться в СЭПах или еще в каких-нибудь хренепах.Я захожу в приложение,вижу деньги и перевожу их.Откуда я должен знать будет там технический или хренический овердрафт или не будет?Меня возмущает,что в приложении ни слова не было сказано,что у вас будет какой то там технический овердрафт и с вас снимут такую то сумму.Я должен был быть предупрежден? Вообще логики комментаторов некоторых не понимаю
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Приветствую! Примите в ряд обладателей Кококард кредитка. Будут ? чайника - не судите строго.
Оформлена по рефке уважаемого MUSTBE, я думаю это правильно.
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pontardawe88 написав:Вообще логики комментаторов некоторых не понимаю
Вам там ссылку на сказку давали. Вы ее прочли? Там доступно в принципе все написано. Я в свое время старался :roll: . Ну а относительно Вашего не понимания логики комментаторов - просто завсегдатаям форума тоже не понятно как можно быть таким беспечным пользователем банковских продуктов. Если кратко - ИМХО в данной ситуации не правы именно Вы, хотя бы в своем невежестве в финансовых вопросах, из-за которого и пострадали. Но Вы вместо того чтобы понять где Вы именно ошиблись - пытаетесь свою вину возложить на банк. Думаю Вам на форуме будет довольно сложно найти достаточно много форумчан, которые разделят Вашу точку зрения. Но даже если Вы таких обнаружите - ситуацию это не изменит :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pontardawe88 написав:Вообще логики комментаторов некоторых не понимаю

Вы должны были изучить ДКБО, вы подписали согласие на выполнение его условий.
Требуйте от банки указание пуКов ДКБО :) в соответствии с которыми и произошло удержание начислений.
Вас банка обслуживает не в соответствии с картинкой на экране вашей мабилы, а в соответствии с ДКБО. Можно (попробовать) оспорить "картинку" и пункт ДКБО :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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