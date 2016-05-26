Да, 3 по 60к выпускал точно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:04
Да, 3 по 60к выпускал точно.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:09
и че 3стр. утешать
если умный- больше так не сделает
если не очень, то всервно не поймет
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уже интересно. На 0800 активирована карта. Пока нет возможности пользоваться приложением - регистрируюсь в веб иб. Все есть, дало даже выбрать категории на оставшиеся 2 дня, смс пока не включаю. Может и так пока можно пользоваться? Колеги, подскажите, можно в личку. Благодарю за советы, ответы и буду
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:16
Как я мог знать,что деньги вроде как есть,но для платежей они не доступны? Это должно было быть указано при совершении платежа.Вот это и возмущает,а не 262 грн.Мы с супругой более 10ка банков через ФГВФЛ пропустили и опыт пользования банками есть.В другмх банках в таких случаях я платеж не мог совершить. Самый классный банк был Фидо с его коммунальными
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:21
Підтримаю ВАс. В таких випадках банка повинна або не пропускати платіж або не наказувати технічним овером.
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