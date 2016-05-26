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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4506450745084509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:04

  Aps написав:
  pontardawe88 написав:Flamingo Моя жена с монобанка перевела мне и что? Факт тот,что они появились у меня на счете в форварде.


А что моно выпускает 200 тыс в день преводы с карты на карту?


Да, 3 по 60к выпускал точно.
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:09

и че 3стр. утешать
если умный- больше так не сделает
если не очень, то всервно не поймет :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уже интересно. На 0800 активирована карта. Пока нет возможности пользоваться приложением - регистрируюсь в веб иб. Все есть, дало даже выбрать категории на оставшиеся 2 дня, смс пока не включаю. Может и так пока можно пользоваться? Колеги, подскажите, можно в личку. Благодарю за советы, ответы и буду
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:16

Как я мог знать,что деньги вроде как есть,но для платежей они не доступны? Это должно было быть указано при совершении платежа.Вот это и возмущает,а не 262 грн.Мы с супругой более 10ка банков через ФГВФЛ пропустили и опыт пользования банками есть.В другмх банках в таких случаях я платеж не мог совершить. Самый классный банк был Фидо с его коммунальными
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:21

  pontardawe88 написав:Как я мог знать,что деньги вроде как есть,но для платежей они не доступны? Это должно было быть указано при совершении платежа.Вот это и возмущает,а не 262 грн.Мы с супругой более 10ка банков через ФГВФЛ пропустили и опыт пользования банками есть.В другмх банках в таких случаях я платеж не мог совершить. Самый классный банк был Фидо с его коммунальными

Підтримаю ВАс. В таких випадках банка повинна або не пропускати платіж або не наказувати технічним овером.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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