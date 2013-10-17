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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4507450845094510>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:04

  Aps написав:
  pontardawe88 написав:Flamingo Моя жена с монобанка перевела мне и что? Факт тот,что они появились у меня на счете в форварде.


А что моно выпускает 200 тыс в день преводы с карты на карту?


Да, 3 по 60к выпускал точно.
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:09

и че 3стр. утешать
если умный- больше так не сделает
если не очень, то всервно не поймет :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уже интересно. На 0800 активирована карта. Пока нет возможности пользоваться приложением - регистрируюсь в веб иб. Все есть, дало даже выбрать категории на оставшиеся 2 дня, смс пока не включаю. Может и так пока можно пользоваться? Колеги, подскажите, можно в личку. Благодарю за советы, ответы и буду
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:16

Как я мог знать,что деньги вроде как есть,но для платежей они не доступны? Это должно было быть указано при совершении платежа.Вот это и возмущает,а не 262 грн.Мы с супругой более 10ка банков через ФГВФЛ пропустили и опыт пользования банками есть.В другмх банках в таких случаях я платеж не мог совершить. Самый классный банк был Фидо с его коммунальными
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:21

  pontardawe88 написав:Как я мог знать,что деньги вроде как есть,но для платежей они не доступны? Это должно было быть указано при совершении платежа.Вот это и возмущает,а не 262 грн.Мы с супругой более 10ка банков через ФГВФЛ пропустили и опыт пользования банками есть.В другмх банках в таких случаях я платеж не мог совершить. Самый классный банк был Фидо с его коммунальными

Підтримаю ВАс. В таких випадках банка повинна або не пропускати платіж або не наказувати технічним овером.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кб по категории виномаркеты за алкоголь в Сильпо будет?
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  valya написав:Кб по категории виномаркеты за алкоголь в Сильпо будет

Ні. Хіба що вони спіцяльний термінал зроблять для спирту ;)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:48

  Квесторе_поверніться написав:Підтримаю ВАс. В таких випадках банка повинна або не пропускати платіж або не наказувати технічним овером.


Это карта, а не просто счёт. У карты изначально есть платный овердрафт, это её фича от рождения так сказать.

То что банк в данном случае явно не информирует о том что операция уйдет в овердрафт - это в общем плохо для клиента. Но другой будь клиент более подкован в теме он бы или перевёл деньги заранее или отложил бы платеж на потом, или принимая риск попасть на комиссию сделал бы оплату сразу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:То что банк в данном случае явно не информирует о том что операция уйдет в овердрафт - это в общем плохо для клиента

Я, кстати, никогда не слышал, чтобы какой-то банк информировал о возможном техническом овердрафте во время операции. Может, конечно, такие и существуют... Для киента фича была бы полезной, но она бы явно срезала доходы банка по этой статье :)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:16

  valya написав:Приветствую! Примите в ряд обладателей Кококард кредитка. Будут ? чайника - не судите строго.
Оформлена по рефке уважаемого MUSTBE, я думаю это правильно.

Верной дорогой идёте, товарищи ! )
mustbe
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