Да, 3 по 60к выпускал точно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:04
Да, 3 по 60к выпускал точно.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:09
и че 3стр. утешать
если умный- больше так не сделает
если не очень, то всервно не поймет
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уже интересно. На 0800 активирована карта. Пока нет возможности пользоваться приложением - регистрируюсь в веб иб. Все есть, дало даже выбрать категории на оставшиеся 2 дня, смс пока не включаю. Может и так пока можно пользоваться? Колеги, подскажите, можно в личку. Благодарю за советы, ответы и буду
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:16
Как я мог знать,что деньги вроде как есть,но для платежей они не доступны? Это должно было быть указано при совершении платежа.Вот это и возмущает,а не 262 грн.Мы с супругой более 10ка банков через ФГВФЛ пропустили и опыт пользования банками есть.В другмх банках в таких случаях я платеж не мог совершить. Самый классный банк был Фидо с его коммунальными
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:21
Підтримаю ВАс. В таких випадках банка повинна або не пропускати платіж або не наказувати технічним овером.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кб по категории виномаркеты за алкоголь в Сильпо будет?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ні. Хіба що вони спіцяльний термінал зроблять для спирту
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:48
Это карта, а не просто счёт. У карты изначально есть платный овердрафт, это её фича от рождения так сказать.
То что банк в данном случае явно не информирует о том что операция уйдет в овердрафт - это в общем плохо для клиента. Но другой будь клиент более подкован в теме он бы или перевёл деньги заранее или отложил бы платеж на потом, или принимая риск попасть на комиссию сделал бы оплату сразу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я, кстати, никогда не слышал, чтобы какой-то банк информировал о возможном техническом овердрафте во время операции. Может, конечно, такие и существуют... Для киента фича была бы полезной, но она бы явно срезала доходы банка по этой статье
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:16
Верной дорогой идёте, товарищи ! )
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