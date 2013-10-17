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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4507450845094510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:21

  mustbe написав:
  valya написав:Приветствую! Примите в ряд обладателей Кококард кредитка. Будут ? чайника - не судите строго.
Оформлена по рефке уважаемого MUSTBE, я думаю это правильно.

Верной дорогой идёте, товарищи ! )

31.12.2020 дорозі кінець. Ні? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pontardawe88 написав:Как я мог знать,что деньги вроде как есть,но для платежей они не доступны?
Аналогично на Новой почте при уплате наложки в пользу физлица через физический терминал или olx-доставка/prom-оплата — всё уходит p2p-переводом.

Ладно для карт с 3-D Secure сейчас в описании точки рисует P2P, но по другим как узнать что это перевод?

Знание всех этих нюансов ложиться на плечи пользователей.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Підтримаю ВАс. В таких випадках банка повинна або не пропускати платіж або не наказувати технічним овером.

Ну Вы упускаете из виду случай когда клиент сознательно идет на тех.овер, потому что бывают случаи, когда даже заплатив плату за овер он окажется в плюсе. Например надо загасить кредитку чтобы остаться грейсе. Или перечислить в другой банк на покупку валюты в условиях когда там она еще дешево, но уже пошел тренд на рост курса. Поэтому ИМХО не правильно относится к тех.оверу как к наказанию. На самом деле это всего лишь плата за услугу - если человек это делает осознанно, то это плата за использование кредитных средств банка, если по ошибке - то это плата за знание, за обучение, если хотите за науку :twisted: . И в следующий раз человек будет более подкован и вероятно уже не влезет в тех.овер. Ну если конечно выучит урок :wink:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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