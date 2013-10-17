31.12.2020 дорозі кінець. Ні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:21
31.12.2020 дорозі кінець. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Аналогично на Новой почте при уплате наложки в пользу физлица через физический терминал или olx-доставка/prom-оплата — всё уходит p2p-переводом.
Ладно для карт с 3-D Secure сейчас в описании точки рисует P2P, но по другим как узнать что это перевод?
Знание всех этих нюансов ложиться на плечи пользователей.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну Вы упускаете из виду случай когда клиент сознательно идет на тех.овер, потому что бывают случаи, когда даже заплатив плату за овер он окажется в плюсе. Например надо загасить кредитку чтобы остаться грейсе. Или перечислить в другой банк на покупку валюты в условиях когда там она еще дешево, но уже пошел тренд на рост курса. Поэтому ИМХО не правильно относится к тех.оверу как к наказанию. На самом деле это всего лишь плата за услугу - если человек это делает осознанно, то это плата за использование кредитных средств банка, если по ошибке - то это плата за знание, за обучение, если хотите за науку . И в следующий раз человек будет более подкован и вероятно уже не влезет в тех.овер. Ну если конечно выучит урок
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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