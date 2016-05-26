Додано: Сер 30 гру, 2020 18:44

Квесторе_поверніться написав: Підтримаю ВАс. В таких випадках банка повинна або не пропускати платіж або не наказувати технічним овером. Підтримаю ВАс. В таких випадках банка повинна або не пропускати платіж або не наказувати технічним овером.

Ну Вы упускаете из виду случай когда клиент сознательно идет на тех.овер, потому что бывают случаи, когда даже заплатив плату за овер он окажется в плюсе. Например надо загасить кредитку чтобы остаться грейсе. Или перечислить в другой банк на покупку валюты в условиях когда там она еще дешево, но уже пошел тренд на рост курса. Поэтому ИМХО не правильно относится к тех.оверу как к наказанию. На самом деле это всего лишь плата за услугу - если человек это делает осознанно, то это плата за использование кредитных средств банка, если по ошибке - то это плата за знание, за обучение, если хотите за науку. И в следующий раз человек будет более подкован и вероятно уже не влезет в тех.овер. Ну если конечно выучит урок