31.12.2020 дорозі кінець. Ні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:21
31.12.2020 дорозі кінець. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Аналогично на Новой почте при уплате наложки в пользу физлица через физический терминал или olx-доставка/prom-оплата — всё уходит p2p-переводом.
Ладно для карт с 3-D Secure сейчас в описании точки рисует P2P, но по другим как узнать что это перевод?
Знание всех этих нюансов ложиться на плечи пользователей.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну Вы упускаете из виду случай когда клиент сознательно идет на тех.овер, потому что бывают случаи, когда даже заплатив плату за овер он окажется в плюсе. Например надо загасить кредитку чтобы остаться грейсе. Или перечислить в другой банк на покупку валюты в условиях когда там она еще дешево, но уже пошел тренд на рост курса. Поэтому ИМХО не правильно относится к тех.оверу как к наказанию. На самом деле это всего лишь плата за услугу - если человек это делает осознанно, то это плата за использование кредитных средств банка, если по ошибке - то это плата за знание, за обучение, если хотите за науку . И в следующий раз человек будет более подкован и вероятно уже не влезет в тех.овер. Ну если конечно выучит урок
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
У кого 15000 на КОКО дебитках - перекиньте на Моно, ПУМБ, и т.п. чтобы начисленные завтра % не снизили кошерную ставку с 15% до 8,5%
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:40
а скока перекинуть?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:45
ukrprom2014 а зачем сегодня? Завтра и перекинем. Надо перекидывать в тот день когда они выплачиваются. Если вдруК выплатятся сегодня, то надо перекинуть тоже сегодня. А если завтра - значит за завтра выписка у Скунса будет как за рабочий день - и значит толкать с карты моНА - проведется тем же днем.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:45
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Востаннє редагувалось clientage в Сер 30 гру, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:46
Ну теоретически - 153,41. Но на всякий случай для верности можно и 160-165
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:48
заново, но неотправленное вернется
сегодня последний же день когда ходит между банками, возможно, решили уже не отправлять или под контролем
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