че тащить если толкать - нам же надо уменьшить остаток. Или Вы "моНА" расценили как название банка - не то я так слово "можно" неудачно исковеркал
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:48
че тащить если толкать - нам же надо уменьшить остаток. Или Вы "моНА" расценили как название банка - не то я так слово "можно" неудачно исковеркал
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:52
Завтра особенный день, не совсем он "банковский".
Поэтому лучше сегодня отфутболить излишки (гривен 180 хватит)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Он конечно "не совсем" - но не в этом смысле. Да СЭП - работает в усеченном варианте. От этого вся его "особенность". Торги на УМВБ не проводятся. Ну то такое. Но внутрибанк у всех банков работает. Это значит что баланс за 31.12.2020 - банки будут составлять. И операции на лицевых счетах отображать. Если % выплатят завтра и проведут их по балансу 31го числа - значит что и "толкнуть" их 31го тоже не поздно. Но как поступать - каждый решает сам
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:58
смотрите на это как на игру: форвард играючи был макс по %% (сейчас нет),
остается неплохим по кешбеку (почему с ним играю, несмотря на номер со мной и некоторыми другими с закрытием счетов), шаровым СЭПом и p2p и очень неплохим мобильным додатком да и сайтом
обратная сторона - овердрафт явно в пользу банка (объективно надо смотреть - может, ПН-СР овера бы и не было, а вам не повезло что третий день попадает на субботу), мутное начисление задолженности по кредитке, делающее, на деле, обязательность погашения всей суммы к каждой РД ежемесячно(есть кто играет с грейсом в след период, но я не рискую), овер за пополнение через банкомат (ага, тоже не день в день зачисляется)
но другие игроки не сильно лучше: ПУМБ ладно, но тоже нет нет да и светанет, УкрКапитал вообще хз как рисовал месяца три эти несчастные 5 грн, так и не понял когда закрыл,
а уж если смотреть на номера Моно по загонянию ПУСТОЙ карты по запросу платежа... в общем ниччто не идеально
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:17
Это норм. Оно висит, пока СЭП не дойдёт до банка-получателя. Т.е. оно так показывает, что перевод ещё в процессе.
Отримай бонус за оформлення картки:
|