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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4508450945104511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:48

  clientage написав:
  Flamingo написав:и значит толкать с карты моНА

тащить!

че тащить если толкать - нам же надо уменьшить остаток. Или Вы "моНА" расценили как название банка - не то я так слово "можно" неудачно исковеркал :oops:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:52

  Adast написав:
  ukrprom2014 написав:У кого 15000 на КОКО дебитках - перекиньте на Моно, ПУМБ, и т.п. чтобы начисленные завтра % не снизили кошерную ставку с 15% до 8,5% :)

Учитывая что они считают по остатку на конец дня, можно же и завтра перекинуть?)

Завтра особенный день, не совсем он "банковский".
Поэтому лучше сегодня отфутболить излишки (гривен 180 хватит)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Завтра особенный день, не совсем он "банковский".

Он конечно "не совсем" - но не в этом смысле. Да СЭП - работает в усеченном варианте. От этого вся его "особенность". Торги на УМВБ не проводятся. Ну то такое. Но внутрибанк у всех банков работает. Это значит что баланс за 31.12.2020 - банки будут составлять. И операции на лицевых счетах отображать. Если % выплатят завтра и проведут их по балансу 31го числа - значит что и "толкнуть" их 31го тоже не поздно. Но как поступать - каждый решает сам ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:58

  pontardawe88 написав:Как я мог знать,что деньги вроде как есть,но для платежей они не доступны? Это должно было быть указано при совершении платежа.Вот это и возмущает,а не 262 грн.Мы с супругой более 10ка банков через ФГВФЛ пропустили и опыт пользования банками есть.В другмх банках в таких случаях я платеж не мог совершить. Самый классный банк был Фидо с его коммунальными


смотрите на это как на игру: форвард играючи был макс по %% (сейчас нет),
остается неплохим по кешбеку (почему с ним играю, несмотря на номер со мной и некоторыми другими с закрытием счетов), шаровым СЭПом и p2p и очень неплохим мобильным додатком да и сайтом
обратная сторона - овердрафт явно в пользу банка (объективно надо смотреть - может, ПН-СР овера бы и не было, а вам не повезло что третий день попадает на субботу), мутное начисление задолженности по кредитке, делающее, на деле, обязательность погашения всей суммы к каждой РД ежемесячно(есть кто играет с грейсом в след период, но я не рискую), овер за пополнение через банкомат (ага, тоже не день в день зачисляется)

но другие игроки не сильно лучше: ПУМБ ладно, но тоже нет нет да и светанет, УкрКапитал вообще хз как рисовал месяца три эти несчастные 5 грн, так и не понял когда закрыл,

а уж если смотреть на номера Моно по загонянию ПУСТОЙ карты по запросу платежа... в общем ниччто не идеально
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:17

  _PORT_UA написав:Это норм,что в приложении СЭП платеж стоит в статусе Ожидает уже полчаса?

Это норм. Оно висит, пока СЭП не дойдёт до банка-получателя. Т.е. оно так показывает, что перевод ещё в процессе.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Панове, нагадайте будь ласка, поповнення карток депозитка та кокодебіт в касі Форварда - без комісії? Бо начебто і розумію, що повино бути без коміса, але в тарифах карток такого пункту не знайшов, щоб остаточно впевнитися.
І заодно може є в кого досвід - яку граничну суму можна закинути на ці картки через касу, щоб фінмон не причепився?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

clientage написав:
  ukrprom2014 написав:У кого 15000 на КОКО дебитках - перекиньте на Моно, ПУМБ, и т.п. чтобы начисленные завтра % не снизили кошерную ставку с 15% до 8,5% :)

а скока перекинуть?
Сколько завтра зайдет, все что выше 15к смело можно скидывать.
Закроют тем же днем
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:00

1finanсier поповнював кокодебит, кококредит. Пополнял в точке кредитования через банкомат. пополнял более 80К и никто не возбудился, все без комисса.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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