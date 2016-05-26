Додано: Сер 30 гру, 2020 19:58

pontardawe88 написав: Как я мог знать,что деньги вроде как есть,но для платежей они не доступны? Это должно было быть указано при совершении платежа.Вот это и возмущает,а не 262 грн.Мы с супругой более 10ка банков через ФГВФЛ пропустили и опыт пользования банками есть.В другмх банках в таких случаях я платеж не мог совершить. Самый классный банк был Фидо с его коммунальными Как я мог знать,что деньги вроде как есть,но для платежей они не доступны? Это должно было быть указано при совершении платежа.Вот это и возмущает,а не 262 грн.Мы с супругой более 10ка банков через ФГВФЛ пропустили и опыт пользования банками есть.В другмх банках в таких случаях я платеж не мог совершить. Самый классный банк был Фидо с его коммунальными

смотрите на это как на игру: форвард играючи был макс по %% (сейчас нет),остается неплохим по кешбеку (почему с ним играю, несмотря на номер со мной и некоторыми другими с закрытием счетов), шаровым СЭПом и p2p и очень неплохим мобильным додатком да и сайтомобратная сторона - овердрафт явно в пользу банка (объективно надо смотреть - может, ПН-СР овера бы и не было, а вам не повезло что третий день попадает на субботу), мутное начисление задолженности по кредитке, делающее, на деле, обязательность погашения всей суммы к каждой РД ежемесячно(есть кто играет с грейсом в след период, но я не рискую), овер за пополнение через банкомат (ага, тоже не день в день зачисляется)но другие игроки не сильно лучше: ПУМБ ладно, но тоже нет нет да и светанет, УкрКапитал вообще хз как рисовал месяца три эти несчастные 5 грн, так и не понял когда закрыл,а уж если смотреть на номера Моно по загонянию ПУСТОЙ карты по запросу платежа... в общем ниччто не идеально