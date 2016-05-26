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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:04
Striker написав:
Что-то Форвард не хочет отправлять р2р, на Сиб и Моно пытался, но деньги через минуту возвращаются.
У меня на Акорд не пошли. На Абанку прошли.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:28
1finanсier написав:
поповнення карток депозитка та кокодебіт в касі Форварда - без комісії?
Без. Неоднократно проверено на себе.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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