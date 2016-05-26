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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4509451045114512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:04

  Striker написав:Что-то Форвард не хочет отправлять р2р, на Сиб и Моно пытался, но деньги через минуту возвращаются.
Зображення

У меня на Акорд не пошли. На Абанку прошли.
rollo
 
Повідомлень: 1100
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:28

  1finanсier написав:поповнення карток депозитка та кокодебіт в касі Форварда - без комісії?
Без. Неоднократно проверено на себе.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлень: 3614
З нами з: 16.10.08
Подякував: 95 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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  #<1 ... 4509451045114512
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