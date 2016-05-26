Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:04
Striker написав:
Что-то Форвард не хочет отправлять р2р, на Сиб и Моно пытался, но деньги через минуту возвращаются.
У меня на Акорд не пошли. На Абанку прошли.
rollo
Повідомлень: 1100
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Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:28
1finanсier написав:
поповнення карток депозитка та кокодебіт в касі Форварда - без комісії?
Без. Неоднократно проверено на себе.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
Повідомлень: 3614
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Додано: Чет 31 гру, 2020 06:06
octopus, Goodman, дякую.
1finanсier
Повідомлень: 224
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Подякував: 75 раз.
Подякували: 16 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 09:01
Вчера вечером с двух акков.сняло по 5грн.за СМС, карты оформлены одна пол года, вторая год назад,СМС отключены в день оформления через "горячку"и в моб.приложении,звонок ничего не дал: -мы не видим когда вы отключали СМС информирование...Решили побрить перед НГ(((
ROLF
Повідомлень: 776
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:04
У меня 147,56
andreyiskra
Повідомлень: 1045
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Подякували: 45 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:06
Striker написав:
Что-то Форвард не хочет отправлять р2р, на Сиб и Моно пытался, но деньги через минуту возвращаются.
Тянучка з інших карток теж зламалась.
apostol
Повідомлень: 304
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