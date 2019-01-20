Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:04
Striker написав:
Что-то Форвард не хочет отправлять р2р, на Сиб и Моно пытался, но деньги через минуту возвращаются.
У меня на Акорд не пошли. На Абанку прошли.
rollo
Повідомлень: 1100
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:28
1finanсier написав:
поповнення карток депозитка та кокодебіт в касі Форварда - без комісії?
Без. Неоднократно проверено на себе.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
Повідомлень: 3614
З нами з: 16.10.08
Подякував: 95 раз.
Подякували: 136 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 06:06
octopus, Goodman, дякую.
1finanсier
Повідомлень: 224
З нами з: 02.09.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 16 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 09:01
Вчера вечером с двух акков.сняло по 5грн.за СМС, карты оформлены одна пол года, вторая год назад,СМС отключены в день оформления через "горячку"и в моб.приложении,звонок ничего не дал: -мы не видим когда вы отключали СМС информирование...Решили побрить перед НГ(((
ROLF
Повідомлень: 776
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 64 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:04
У меня 147,56
andreyiskra
Повідомлень: 1045
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:06
Striker написав:
Что-то Форвард не хочет отправлять р2р, на Сиб и Моно пытался, но деньги через минуту возвращаются.
Тянучка з інших карток теж зламалась.
apostol
Повідомлень: 304
З нами з: 24.12.14
Подякував: 815 раз.
Подякували: 71 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:40
Значит поздравим всех, кто тянул до последнего - с наступающим!
Vorlon
Повідомлень: 9508
З нами з: 14.06.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1025 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:59
apostol написав: Striker написав:
Что-то Форвард не хочет отправлять р2р, на Сиб и Моно пытался, но деньги через минуту возвращаются.
Тянучка з інших карток теж зламалась.
Работает через интернет-банкинг, пробуйте, у меня все прошло, мобильное приложение действительно глючит...
AlexSV
Повідомлень: 1257
З нами з: 11.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 142 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:07
Уже работает, полчаса назад отправил на УкрСиб.
Отримай бонус за оформлення картки: - 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus - 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ v.pumb.ua/bcozbs в Viber - 50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb - 50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
Повідомлень: 1346
З нами з: 15.02.20
Подякував: 180 раз.
Подякували: 153 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:11
Что там ни у кого инсайда нет, какие категории кешбека будут в январе?
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_PORT_UA
Повідомлень: 645
З нами з: 09.02.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 11 раз.
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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