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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4510451145124513>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:04

  Striker написав:Что-то Форвард не хочет отправлять р2р, на Сиб и Моно пытался, но деньги через минуту возвращаются.
Зображення

У меня на Акорд не пошли. На Абанку прошли.
rollo
 
Повідомлень: 1100
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:28

  1finanсier написав:поповнення карток депозитка та кокодебіт в касі Форварда - без комісії?
Без. Неоднократно проверено на себе.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлень: 3614
З нами з: 16.10.08
Подякував: 95 раз.
Подякували: 136 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 06:06

octopus, Goodman, дякую.
1finanсier
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Повідомлень: 224
З нами з: 02.09.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчера вечером с двух акков.сняло по 5грн.за СМС, карты оформлены одна пол года, вторая год назад,СМС отключены в день оформления через "горячку"и в моб.приложении,звонок ничего не дал: -мы не видим когда вы отключали СМС информирование...Решили побрить перед НГ(((
ROLF
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Повідомлень: 776
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня 147,56
andreyiskra
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:06

  Striker написав:Что-то Форвард не хочет отправлять р2р, на Сиб и Моно пытался, но деньги через минуту возвращаются.

Тянучка з інших карток теж зламалась.
apostol
 
Повідомлень: 304
З нами з: 24.12.14
Подякував: 815 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:40

Значит поздравим всех, кто тянул до последнего - с наступающим! :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 9508
З нами з: 14.06.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:59

  apostol написав:
  Striker написав:Что-то Форвард не хочет отправлять р2р, на Сиб и Моно пытался, но деньги через минуту возвращаются.

Тянучка з інших карток теж зламалась.

Работает через интернет-банкинг, пробуйте, у меня все прошло, мобильное приложение действительно глючит...
AlexSV
 
Повідомлень: 1257
З нами з: 11.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:07

Уже работает, полчаса назад отправил на УкрСиб.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Что там ни у кого инсайда нет, какие категории кешбека будут в январе?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Подякував: 81 раз.
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