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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4510451145124513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

а когда будут проценты на шампусик?
тарасов
 
Повідомлень: 448
З нами з: 20.03.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:42

  тарасов написав:а когда будут проценты на шампусик?

4 січня.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35734
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
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