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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
а когда будут проценты на шампусик?
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:42
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Какой-то смешной кешбек наливают за оформление депозитов
Даже позвонили, чтобы порадовать этой новостью.
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:16
ramzes4
просили слезно но безрезультатно
имхо -после 12,01 с 5% думаю попустеет в их закромах
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:17
9.5+1.7 (бонус 4 траншами)=11.2%
Такий прОцент по депо річному в Фарсі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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