Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:36
а когда будут проценты на шампусик?
тарасов
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З нами з: 20.03.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 20 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:42
тарасов написав:
а когда будут проценты на шампусик?
4 січня.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 35737
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1790 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:10
Какой-то смешной кешбек наливают за оформление депозитов
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _bonus.pdf
Даже позвонили, чтобы порадовать этой новостью.
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Повідомлень: 640
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 151 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:16
ramzes4
просили слезно но безрезультатно
имхо -после 12,01 с 5% думаю попустеет в их закромах
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Повідомлень: 2698
З нами з: 28.02.10
Подякував: 19 раз.
Подякували: 117 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:17
9.5+1.7 (бонус 4 траншами)=11.2%
Такий прОцент по депо річному в Фарсі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 35737
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1790 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:50
Квесторе_поверніться написав:
9.5+1.7 (бонус 4 траншами)=11.2%
Такий прОцент по депо річному в Фарсі.
А не 8,8+1,7=10,5%?
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2113
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 270 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 13:57
хуторянка написав: ramzes4
просили слезно но безрезультатно
имхо -после 12,01 с 5% думаю попустеет в их закромах
5% это по какой карте?
andreyiskra
Повідомлень: 1046
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:10
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Повідомлень: 2698
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Подякував: 19 раз.
Подякували: 117 раз.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:16
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
9.5+1.7 (бонус 4 траншами)=11.2%
Такий прОцент по депо річному в Фарсі.
А не 8,8+1,7=10,5%?
Так
а 9,8% на два года
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Повідомлень: 2698
З нами з: 28.02.10
Подякував: 19 раз.
Подякували: 117 раз.
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19010
2681773
Чет 31 гру, 2020 14:33 anis
92066
10945777
247
273330