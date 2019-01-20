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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4510451145124513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

а когда будут проценты на шампусик?
тарасов
 
Повідомлень: 448
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Подякував: 127 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:42

  тарасов написав:а когда будут проценты на шампусик?

4 січня.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35737
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1790 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Какой-то смешной кешбек наливают за оформление депозитов https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _bonus.pdf
Даже позвонили, чтобы порадовать этой новостью.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:16

ramzes4
просили слезно но безрезультатно
имхо -после 12,01 с 5% думаю попустеет в их закромах :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:17

  ramzes4 написав:Какой-то смешной кешбек наливают за оформление депозитов https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _bonus.pdf
Даже позвонили, чтобы порадовать этой новостью.

9.5+1.7 (бонус 4 траншами)=11.2%
Такий прОцент по депо річному в Фарсі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35737
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:9.5+1.7 (бонус 4 траншами)=11.2%
Такий прОцент по депо річному в Фарсі.

А не 8,8+1,7=10,5%?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:57

  хуторянка написав:ramzes4
просили слезно но безрезультатно
имхо -после 12,01 с 5% думаю попустеет в их закромах :mrgreen:

5% это по какой карте?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:10

andreyiskra
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... l_card.pdf
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:16

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:9.5+1.7 (бонус 4 траншами)=11.2%
Такий прОцент по депо річному в Фарсі.

А не 8,8+1,7=10,5%?

Так
а 9,8% на два года
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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