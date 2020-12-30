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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:40
anis написав:
Что-то запаздывает форвард с начислением %
Всем уже пришли?
А мож он хочет в аккурат под "куранты". Мол лучше всего запоминается самое последнее
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:41
Flamingo написав: anis написав:
Что-то запаздывает форвард с начислением %
Всем уже пришли?
А мож он хочет в аккурат под "куранты". Мол лучше всего запоминается самое последнее
А нам что теперь ещё и это не пропустить? Не хорошо!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:42
anis
Нет.
видимо 4го
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:42
Походу - пора ямки копать
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mustbe
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:44
хуторянка написав:anis
Нет.
видимо 4го
Тогда точно пропущу, пошел отсыпать немного, чтоб горки не было!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:45
mustbe написав:Походу - пора ямки копать
Глубоко не копайте только
Чтоб лишний раз не засыпать.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48
хуторянка написав:anis
Нет.
видимо 4го
В текущем году не было такой практики. Пусть поздно ночью но скунс разносил проценты всегда последним рабочим днем месяца. Сегодня и подавно так будет. Все таки годовой баланс на кону. Его еще аудиторской фирме утверждать. А за не начисление процентов можно и очень жесткие формулировки получить в аудиторском отчете. Поэтому не выплатить проценты 31м числом скунс просто не может. Но когда это будет видно - сегодня вечером или ближе к полуночи, или завтра утром, или и вовсе 4-го - это вопрос?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:02
anis написав:
Что-то запаздывает форвард с начислением %
Всем уже пришли?
Мне нет
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anis
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