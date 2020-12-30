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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4512451345144515>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:40

  anis написав:Что-то запаздывает форвард с начислением %
Всем уже пришли?

А мож он хочет в аккурат под "куранты". Мол лучше всего запоминается самое последнее ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:
  anis написав:Что-то запаздывает форвард с начислением %
Всем уже пришли?

А мож он хочет в аккурат под "куранты". Мол лучше всего запоминается самое последнее ;)
А нам что теперь ещё и это не пропустить? Не хорошо!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Подякував: 104 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:42

anis
Нет.
видимо 4го
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:42

Походу - пора ямки копать
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

хуторянка написав:anis
Нет.
видимо 4го
Тогда точно пропущу, пошел отсыпать немного, чтоб горки не было!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

mustbe написав:Походу - пора ямки копать
Глубоко не копайте только
Чтоб лишний раз не засыпать.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48

  хуторянка написав:anis
Нет.
видимо 4го

В текущем году не было такой практики. Пусть поздно ночью но скунс разносил проценты всегда последним рабочим днем месяца. Сегодня и подавно так будет. Все таки годовой баланс на кону. Его еще аудиторской фирме утверждать. А за не начисление процентов можно и очень жесткие формулировки получить в аудиторском отчете. Поэтому не выплатить проценты 31м числом скунс просто не может. Но когда это будет видно - сегодня вечером или ближе к полуночи, или завтра утром, или и вовсе 4-го - это вопрос?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:02

  anis написав:Что-то запаздывает форвард с начислением %
Всем уже пришли?

Мне нет :(
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Adast написав:
  anis написав:Что-то запаздывает форвард с начислением %
Всем уже пришли?

Мне нет :(
Да никому ещё нет по остаткам.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:46

  Adast написав:
  anis написав:Что-то запаздывает форвард с начислением %
Всем уже пришли?

Мне нет :(

Мені також нічого не прийшло, тому треба поштовхати з КОКОдебеток трохи (155 грн якнайменше). А от як це краще зробити, щоб вони сьогодні не тільки списались, а й на КОКОкредитку зайшли, р2р по номеру картки чи на рахунок IBAN?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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