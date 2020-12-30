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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:06
А от як це краще зробити, щоб вони сьогодні не тільки списались, а й на КОКОкредитку зайшли, р2р по номеру картки чи на рахунок IBAN?
да какой айбан, просто в аппке с одной карты на другую толкнуть и всех делов. И это вообще-то не р2р это внутрибанк
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:08
kreuz написав:
А от як це краще зробити, щоб вони сьогодні не тільки списались, а й на КОКОкредитку зайшли, р2р по номеру картки чи на рахунок IBAN?
Переказ "Між своїми рахунками".
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:33
cohan написав:
мутное начисление задолженности по кредитке, делающее, на деле, обязательность погашения всей суммы к каждой РД ежемесячно(есть кто играет с грейсом в след период, но я не рискую)
поясните что за мутное начисление?
например в приложении в разделе информация отображается - оплатите 1000 грн до 15.01 чтобы остаться в льготном периоде. при этом общая задолженность уже 1500
какие подводные камни ? комиссия за возникновение задолженности в момент наступления рд как было в алле когда-то?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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