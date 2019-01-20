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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:06
А от як це краще зробити, щоб вони сьогодні не тільки списались, а й на КОКОкредитку зайшли, р2р по номеру картки чи на рахунок IBAN?
да какой айбан, просто в аппке с одной карты на другую толкнуть и всех делов. И это вообще-то не р2р это внутрибанк
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:08
kreuz написав:
А от як це краще зробити, щоб вони сьогодні не тільки списались, а й на КОКОкредитку зайшли, р2р по номеру картки чи на рахунок IBAN?
Переказ "Між своїми рахунками".
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:33
cohan написав:
мутное начисление задолженности по кредитке, делающее, на деле, обязательность погашения всей суммы к каждой РД ежемесячно(есть кто играет с грейсом в след период, но я не рискую)
поясните что за мутное начисление?
например в приложении в разделе информация отображается - оплатите 1000 грн до 15.01 чтобы остаться в льготном периоде. при этом общая задолженность уже 1500
какие подводные камни ? комиссия за возникновение задолженности в момент наступления рд как было в алле когда-то?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:56
Striker написав: kreuz написав:
А от як це краще зробити, щоб вони сьогодні не тільки списались, а й на КОКОкредитку зайшли, р2р по номеру картки чи на рахунок IBAN?
Переказ "Між своїми рахунками".
А між клієнтами тоді як?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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kreuz
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Додано: Чет 31 гру, 2020 19:54
kreuz написав: Striker написав: kreuz написав:
А от як це краще зробити, щоб вони сьогодні не тільки списались, а й на КОКОкредитку зайшли, р2р по номеру картки чи на рахунок IBAN?
Переказ "Між своїми рахунками".
А між клієнтами тоді як?
Штовхнув по IBAN, наче норм. Далі побачимо...
З прийдешнім Новим роком усіх! Здоров'я, щастя та всіляких гараздів. Шануймося!
Переходь на темний бік за карткою Моно
(+50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (+50 грн), КОКО
від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку
від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
- viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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kreuz
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Додано: Чет 31 гру, 2020 21:32
Какие такие ибаны ?
Просто толкнуть куда угодно 155 грн.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:01
Упс
Приехало по 158.36.
На счет. На карте ещё нет.
Слабо окопались )
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:17
Причем приехало дважды
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:22
ramzes4 написав:
Причем приехало дважды
Мне тоже.
У жены 158 грн пришло один раз.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Striker
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