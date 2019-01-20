На одной карте дважды, на депозитке - ноль.
Новогодний подарок
Р.С. и депозитка удивилась.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 22:22
На одной карте дважды, на депозитке - ноль.
Новогодний подарок
Р.С. и депозитка удивилась.
Додано: Чет 31 гру, 2020 22:41
Мне тож %% задвоились,
я так понимаю, это спецом сделано шобы 15% не насчитывать
бо я ж постарался -- вывел 160 на Моню, ан Фарсик таки перехитрил меня
Всех с наступающим НГ!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 гру, 2020 22:44
Скунс решил сыграть по нечестному. Сделал двойные проводки. Перевести на кредитку не выходит. Потом чторнирует лишнее. Но на выходные у всех кто даже ямки копал будет превышение 15к. Красиво черт возьми )
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:46
Додано: Чет 31 гру, 2020 23:26
Как-то даже не верится, что банк решил заняться мелким жульничеством. Тут вроде бы появляется представитель. Давайте подождем его комментария.
Додано: Чет 31 гру, 2020 23:40
яка красота новорічної задумки!
ай да Барсік, ай да маладЄц!
Вітання, колеги!
насправді то дрібниці, бо вже незабаром 15% не буде
+50грн !
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